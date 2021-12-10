Morgan представил самую мощную версию Plus 8 GTR

Британская компания Morgan предложила для своих фанов новую версию родстера Plus 8. Новинка под названием GTR станет самой мощной в истории семейства, а тираж ограничен 9-ю экземплярами.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Десять месяцев назад компания пообещала представить самую мощную серийную версию родстера. И вот, первый экземпляр уже готов. Новинка, получившая обозначение Plus 8 GTR станет "лебединой песней" для машин с мотором V8. Напомним, что компания выпускала 8-цилиндровые модели в период с 1968 по 2004 и с 2012 по 2018 г.

Под длинным капотом Plus 8 GTR располагается 4,8-литровый форсированный мотор BMW V8, который развивает 375 л.с. Покупатели смогут выбрать между 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач. Кроме того, GTR получит спортивную выхлопную систему, дополнительные аэродинамические элементы и световые приборы.

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Внешне автомобиль имеет агрессивный облик, навеянный раллийными машинами прошлых лет. Plus 8 GTR получил колесные диски с центральным креплением, новый кузовной обвес из алюминия с дополнительными воздухозаборниками, передний сплиттер, черную облицовку радиатора, украшенную цифрой 8 и жесткий съемный верх. В салоне появилась новая панель приборов, иные дверные карты и декоративные плакетки с номером экземпляра, а в качестве опции предлагаются карбоновые "ковши".

Каждый из 9 выпущенных экземпляров Plus 8 GTR будет построен с учетом предпочтений заказчика, так что каждый из них будет совершенно уникальным. Первый автомобиль окрашен в синий оттенок Yas Marina Blue Performance в честь гоночных машин марки конца 90-х. Последние машины с V8 будут изготовлены до середины будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Morgan готовит новинку на трех колесах.