Минивен Hyundai Staria обзавелся новой версией Load

Стильный минивен Hyundai Staria на австралийском рынке получил новую коммерческую версию Staria Load. Автомобиль предназначен для перевозки грузов и различного оборудования, а под капотом расположился мощный турбодизель.

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ОБ этом сообщает пресс-служба производителя. Самый элегантный минивен на планете – Hyundai Staria – продолжает обрастать новыми версиями. На этот раз специальную модификацию Load показало австралийское подразделение компании.

Staria Load имеет три варианта исполнения – Van, Crew Van и Premium Van. В зависимости от версии в машине предусмотрено от 2 до 5 мест, а грузовое отделение имеет объем от 2340 до 4935 л.

В движение новинку приводит 2,2-литровый турбодизель CRDi мощностью 177 л.с. и крутящий моментом 430 Нм. В паре с ним работает исключительно 8-ступенчатой "автомат", передающий всю эту мощь к передним колесам.

Staria Load имеет богатый список стандартного оснащения, включая 7 подушек безопасности, светодиодную светотехнику, 17-дюймовые диски и электропривод задней двери. Кроме того, доля автомобиля предусмотрен широкий набор электронных помощников водителя Hyundai SmartSense. В базовой версии на приборной панели располагаются 4,25-дюмовая шкала приборов и сенсорный 8-дюймовый монитор инфо-развлекательной системы. В топовой версии Premium оба дисплея имеют диагональ 10,25 дюйма.

Автомобиль уже доступен для австралийских покупателей по цене от $35239.

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