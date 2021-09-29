Mercedes-Maybach обзавелся юбилейными версиями Edition 100

К столетнему юбилею Maybach концерн Daimler подготовил эксклюзивные версии в исполнении Edition 100. Эксклюзивные седан Mercedes-Maybach S 680 и кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 займут верхнюю строчку в иерархии бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для новинок подготовили двухцветную окраску, причем, каждый экземпляр будет окрашиваться вручную. Нижняя часть кузова – серебристая, а выше поясной линии автомобиль имеет темно-синий цвет. Интерьер также имеет отделку двух цветов – белого и серого. Кроме того, автомобиль богато украшен хромом и несет юбилейные эмблемы на задних стойках и колесных дисках.

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Кроссовер GLS 600 оснащен мотором V8 мощностью 557 л.с., а под капотом седана расположился 612-сильный V12. Обе модели оснащены фирменной системой полного привода.

В списке стандартного оборудования – акустическая система объемного звучания Burmester 4D, роскошные кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, а также индивидуальные сенсорные дисплеи мультимедийной системы, встроенные в спинки передних кресел.

Всего будет изготовлено по 100 экземпляров каждой модели, а покупатели получат набор эксклюзивных аксессуаров, в который входят чехол для авто, кожаная папка для бумаг и чехол для ключей, перьевая ручка с элементами из 18-каратного золота, инкрустированная бриллиантами и фужеры для шампанского Robbe & Berking с гравировкой.

Заказы на версию Edition 100 начнут принимать в четвертом квартале нынешнего года, а первые клиенты получат свои машины в начале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в семействе Mercedes-Maybach появился электромобиль.