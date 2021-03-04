Mercedes-Benz показал революционный интерьер нового электрического седана EQS

Новый электрический седан Mercedes-Benz EQS получит новую информационно-развлекательную систему Hyperscreen и три отдельных дисплея, расположенных вдоль передней панели. Премьера автомобиля должна состояться в конце 2021 года.

Компания опубликовала видеоролик, в котором создатели и дизайнеры интерьера новинки рассказали о технологических решениях, которые сделают модель не похожей ни на один другой автомобиль. Главный футуролог марки Кай Джарднер рассказал, что искусственный интеллект электромобиля будет способен учиться в процессе взаимодействия водителя с машиной. Об этом сообщает сайт Motor.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Нейронные сети смогут анализировать и запоминать действия водителя в определенных ситуациях, чтобы впоследствии выполнять их в автоматическом режиме. Умная система должна сделать взаимодействие человека с EQS максимально комфортным.

Высокотехнологичный Hyperscreen диагональю 56 дюймов будет интуитивно понятным, а его мощный 8-ядерный процессор позволит пользоваться функционалом, который не доступен никакому другому транспортному средству.

Еще одной технологией в седане станет высокоэффективная система фильтрации воздуха. Благодаря инновационным фильтрам биологическая чистота воздуха в салоне новинки будет, как в операционной или лабораторной "чистой комнате".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz представила С-Class нового поколения W 206. Дизайн модели вдохновлен E- и S-Class, но при этом автомобиль получился более округлым.