Mercedes-Benz C-Class получил новую гибридную версию

Немецкая компания Mercedes-Benz представил новую версию популярной модели С-Class. Гибридная PHEV-версия будет доступна с кузовами седан и универсал, а запас хода на электротяге достигает 100 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавнего запуска нового поколения C-Class семейство пополнили версии C 300 e и C 300 e Estate с гибридным силовым агрегатом PHEV. Учитывая, что запас хода на электротяге вырос до более чем 100 км, повседневные маршруты можно по большей части преодолевать в полностью электрическом режиме без использования двигателя внутреннего сгорания.

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Гибридный силовой агрегат новинки состоит из 2-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя М 254. Он развивает мощность 204 л.с., а крутящий момент составляет 320 Нм. В блоке с автоматической трансмиссией установлен тяговый электромотор, который имеет в своем арсенале 129 л.с. и 440 Нм. Суммарная мощность силового агрегата достигает 313 л.с., а момент достигает 550 Нм.

Благодаря рекуперации кинетическая энергия восстанавливается при замедлении или движении под уклон. Мощность системы превышает 100 кВт. Кроме того, водитель самостоятельно может выбрать режим рекуперации с помощью подрулевых переключателей во всех режимах, кроме Sport.

Интеллектуальная система управления гибридным силовым агрегатом на основе проложенного в навигаторе маршрута активирует электродвигатель в оптимальных местах. Бортовой компьютер учитывает такие факторы, как навигационные данные, топография, ограничения скорости и условия движения на всей дистанции пути.

Еще одним достоинством новинки является расположение батареи под полом, что позволило оптимизировать процессы погрузки-выгрузки багажа. Больше нет ступеньки в багажнике, и теперь возможна сквозная загрузка. Это улучшение особенно заметно в модели Estate: длина пола багажного отделения увеличилась на 63 мм до 1043 мм. По сравнению с предшественником объем багажного отделения увеличился до 360 л (45 л), а при сложенных задних сиденьях Estate может вместить до 1375 л (+40 л).

Цены стартуют с 56168 евро за седан C 300 e и 57953 евро – за универсал C 300 e Estate. Экологический бонус в размере 5625 евро в Германии делает обе модели особенно привлекательными. В будущем семейство пополнят гибридных модификаций с дизельными моторами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz модернизировала кроссовер GLE.