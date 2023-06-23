Mazda возобновляет выпуск роторных моторов

Японская компания Mazda возродит производство роторных двигателей. Во втором полугодии на европейский рынок выйдет кроссовер Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV, у которого роторный мотор будет выполнять функцию бензогенератора.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ровно 11 лет прошло с того момента, как компания Mazda прекратила выпуск роторных автомобилей. Последним из них стал спорткар RX-8, последний экземпляр которого сошел с заводского конвейера в июне 2012 года. Однако все эти годы в компании продолжались исследования в этой области. Итогом работы японских специалистов стал компактный роторный мотор, который будет использоваться в качестве бензогенератора на кроссовере Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV.

Двигатель Ванкеля с одним ротором имеет рабочий объем 830 см3. Он будет пополнять запас электроэнергии батареи емкостью 17,8 кВтч, а та в свою очередь обеспечит питание для 170-сильного (125 кВт) тягового электромотора. Запас хода на электротяге достигает 85 км, что по словам представителей компании "достаточно для большинства повседневных потребностей". При полностью заряженной батарее и баке с топливом кроссовер сможет преодолевать до 600 км. Для сравнения, электрический вариант MX-30 имеет запас хода 200 км.

По сравнению с двухроторным мотором Renesis, который использовался в спорткаре Mazda RX-8, новый двигатель компактнее и на 15 кг легче. Кроме того, он имеет более совершенную конструкцию, оснащен системами прямого впрыска топлива и рециркуляции отработанных газов. Напомним, что компания Mazda за свою историю выпустила около двух миллионов автомобилей с роторными моторами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda представила на украинском рынке новый флагманский кроссовер.