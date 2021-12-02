Manhart 'прокачал' универсал Mercedes-AMG C 63 S

Немецкое тюнинговое ателье Manhart, известное своими мощными машинами, представило очередной шедевр инженерной техники на базе Mercedes-AMG C 63 S. Новинка получила в свое распоряжение V8 мощностью 712 л.с.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Manhart CR 700 Wagon использует битурбированный 4-литровый двигатель AMG V8. Благодаря многочисленным доработкам, выполненным мастерами ателье, мощность мотора удалось увеличить с 510 до 712 л.с., а крутящий момент вырос с 700 до 920 Нм. С таким арсеналом CR 700 Wagon способен разгоняться от 100 до 200 км/ч за 5,5 секунд.

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В процессе работы над автомобилем были установлены новые более эффективные турбонагнетатели и топливный насос, карбоновый впускной коллектор, "прямоточная" выхлопная система, интеркулер, а также перепрограммирован блок управления двигателем. Кроме того, с учетом возросшей мощности и момента, в Manhart доработали 9-ступенчатую коробку передач AMG Speedshift.

Автомобиль получил фирменную черную окраску с золотистым декором, черную облицовку радиатора, а также 20-дюймовые диски Concave One. Спереди установлена резина размерностью 255/30, а сзади более широкие шины 275/30. Дорожный просвет уменьшили за счет установки спортивных регулируемых пружин и амортизаторов от H&R.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Manhart показала кроссовер BMW X6 в карбоновом обвесе.