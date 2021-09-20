Lotus рассказал о новом суперкаре Emira

Британская компания Lotus поделилась подробностями о своем совершенно новом суперкаре Emira, дебют которого состоялся минувшим летом. Первой в семействе будет версия с 3,5-литровым V6.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В движение новинку будет приводить модернизированный двигатель от компании Toyota с приводным нагнетателем Edelbrock. В результате мощность двигателя достигает 405 л.с. Крутящий момент у версии с 6-ступенчатой "механикой" – 420 Нм, а с 6-ступенчатым "автоматом" на 10 Нм больше. До первой "сотни" Lotus Evora разгоняется за 4,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч.

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Выпуск новинки запланирован на весну будущего года. Первоначально покупателям предлагается версия First Edition, которая имеет богатую комплектацию. В частности, она получила цифровой кокпит с приборной шкалой на 12,3 дюйма, а также сенсорным дисплеем мультимедийной системы с диагональю 10,25 дюймов, "продвинутую" аудиосистему KEF мощностью 340 Вт, камеру заднего вида и многофункциональный руль.

В Великобритании Emira V6 First Edition оценили в 75995 фунтов, а в Германии – от 96 тысяч евро. Осенью появится модификация с 4-цилиндровым мотором, а в 2023 ожидается базовая версия модели по цене от 59995 фунтов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британский Lotus готовит множество новинок