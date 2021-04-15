Литовцы Dartz представили самый дешевый электромобиль в ЕС

Литовский производитель бронетранспортеров Dartz представил свой электромобиль Freze Nikrob, который они называют "самым дешевым в ЕС".

Для создания авто они объединились с кузовным производителем Nikrob. Модель собрали из использованных деталей, импортируемых из Китая. Freze Nikrob – это, по сути, переработанная версия популярного китайского Wuling Hongguang Mini, который производится для своего внутреннего рынка на совместном предприятии General Motors и двух китайских компаний SAIC и Wuling. Об этом сообщает сайт Autocar.

Dartz решили создать такой автомобиль, потому что увидели пробел на рынке для миниатюрного, ориентированного на город электромобиля. Компания использовала название Freze, а не свою, для дифференциации электромобиля от торговой марки внедорожников.

Задняя часть Freze Nikrob Autocar

Кроме модификаций освещения и добавления различных функций безопасности, Nikrob во многом идентичен китайскому автомобилю. Доступны два размеры батареи: на 9,2 кВт-ч или 13,8 кВт-ч, что обеспечивает пробег до 199 км. Это чуть больше, чем у Wuling Hongguang Mini.

Электромотор, установленный сзади машины, выдает 13 кВт и может разогнать четырехместный автомобиль до 100 километров в час, хотя непонятно, сколько это займет времени.

Базовая модель стоит 9999 евро, что делает Nikrob примерно на 2500 евро дешевле, чем новый Dacia Spring, который также считался самым дешевым электрическим автомобилем в Европе.

Электрокар можно заказать в комплектации за €14 999, которая включает увеличенный аккумулятор, закаленное стекло и веганские внутренние материалы. В прошлом месяце Freze Nikrob начали продаваться в Литве и производитель заявил о высоком спросе, в частности, в компаниях, занимающихся доставкой.

Китайский Wuling Hongguang Mini insideevs.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер Dacia Spring во Франции будет стоить 16 990 евро или 12 403 евро с государственной субсидией.