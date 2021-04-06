Liberty Walk предоставили Jeep Wrangler апокалиптический макияж

Тюнеры Liberty Walk модифицировали Jeep Wrangler. С обвесом LB-Works Fairline от японских мастеров автомобиль теперь выглядит так, словно он со съемок фильма "Безумный Макс".

Комплект состоит из стальных передних и задних бамперов, чрезвычайно широких крыльев и трубчатых боковых ступеней. Также внедорожник получил стальные двери без окон и толстую рамку ветрового стекла. Об этом сообщает Carscoops.

Jeep Wrangler получил трубчатые боковые ступеньки и стальные двери Liberty Walk

Защитная маскировочная сетка выполняет роль крыши, проходя от лобового стекла до двери багажника. Дополнительные фонари были установлены в бампере, на крыше и рядом с фарами, также фонарями дополнили задний бампер. В пакет также вошла поднятая подвеска и новые колесные диски.

Liberty Walk берет плату в размере $3645 за решетку радиатора и широкие крылья с видимыми болтами в США и $4034, если отправлять на экспорт.

Изготовленные детали можно заказать отдельно. В этом случае решетка и крылья стоят $795/880 долларов и $2850/3154 соответственно. На другие детали тюнер не обнародовал цены.

Обновленный задний бампер с дополнительным светом Liberty Walk

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jeep представил особую версию Wrangler 1941 Limited Edition, которая имеет "лифтованную" подвеску с амортизаторами Fox, мощный передний бампер, расширители колесных арок и массивную защиту двигателя.