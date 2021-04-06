Liberty Walk надали Jeep Wrangler апокаліптичного макіяжу

Юрій Андріїв Новини 15:04, 6.04.2021 Оновлено: 16:23, 6.04.2021

Тюнери Liberty Walk модифікували Jeep Wrangler. З обвісом LB-Works Fairline від японських майстрів автомобіль тепер виглядає так, наче він зі зйомок фільму "Скажений Макс".

Комплект складається зі сталевих передніх і задніх бамперів, надзвичайно широких крил та трубчастих бічних сходинок. Також позашляховик отримав сталеві двері без вікон та товсту рамку вітрового скла. Про це повідомляє Carscoops.

Jeep Wrangler отримав трубчасті бічні сходинки та сталеві двері
Liberty Walk

Захисна маскувальна сітка виконує роль даху, проходячи від лобового скла до дверей багажника. Додаткові ліхтарі були встановлені в бампері, на даху і поруч з фарами, також ліхтарями доповнили задній бампер. До пакету ще увійшла піднята підвіска та нові колеса.

Liberty Walk бере плату у розмірі $3645 за ґрати радіатора та широкі крила з видимими болтами в США або $4034, якщо відправляти на експорт.

Виготовлені деталі можна замовити окремо. В цьому випадку решітка та крила коштують $795/880 доларів та $2850/3154 відповідно. На інші деталі тюнер не оприлюднив ціни.

Оновлений задній бампер з додатковим світлом
Liberty Walk

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Jeep презентував особливу версію Wrangler 1941 Limited Edition, яка має "ліфтованную" підвіску з амортизаторами Fox, потужний передній бампер, розширювачі колісних арок та масивний захист двигуна.

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