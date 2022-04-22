Льготное таможенное оформление автомобилей продлят до 25 мая

Верховная Рада приняла решение о продлении в Украине военного положения. Его действие будет продолжаться не менее 30 суток, до 25 мая. Согласно этому автоматически продлен и термин "нулевого растаможивания".

Ранее разъяснение Таможенной службы по этому вопросу обнародовал народный депутат Украины ("Слуга народа") Даниил Гетманцев. Согласно решению Верховной Рады Украины, военное положение будет действовать в Украине до 25 мая. Следующее решение о продлении военного положения парламент будет рассматривать в соответствии с ситуацией в стране.

В Украине на время действия военного положения отменено 2 из 3 платежей для растаможки авто на иностранных номерах. Следовательно, не нужно платить ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость, но акциз сохранился.

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Напомним, что закон Украины № 2142-IX предусматривает освобождение от уплаты НДС и ввозной пошлины:

легковых автомобилей и кузовов для них;

прицепов и полуприцепов;

мотоциклов;

транспортных средств для перевозки 10 и больше пассажиров;

грузовых транспортных средств

Остается только акциз, рассчитываемый по формуле:

Акциз = Ставка базовая х К дв. х К в,

где Ставка базовая – ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства:

с ДВС с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом объемом цилиндров до 3000 куб3 – 50;

с ДВС с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом с объемом цилиндров свыше 3000 куб3 – 100;

с ДВС с зажиганием от сжатия (дизелем) с объемом цилиндров до 3500 куб3 – 75;

с ДВС с зажиганием от сжатия (дизелем) с объемом цилиндров свыше 3500 куб3 – 150;

К дв. – коэффициент, определяемый делением объема цилиндров ДВС на 1000;

К в – возрастной коэффициент, равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего транспортного средства, до года определения ставки налога (для новых транспортных средств и б/у до одного полного календарного года, коэффициент равен 1, а для транспортных средств, которые использовались более 15 полных лет, коэффициент равен 15).

Aкциз = базовая ставка х коэффициент объема двигателя (объем цилиндров двигателя в см3 разделить на 1000) х коэффициент возраста авто (количество полных лет; если авто старше 15 лет, то коэффициент – 15).

К примеру, для популярного у украинцев Volkswagen Passat B6 2009 года с дизельным двигателем объемом 1,9 л, акциз будет: 75 евро х 1,9 х 12 = 1710 евро.

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