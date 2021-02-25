Lexus NX нового поколения рассекретили до премьеры

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,2 т.
Lexus NX нового поколения рассекретили до премьеры

Компания Lexus показала первые иллюстрации нового поколения премиального кроссовера Lexus NX.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка получила агрессивный дизайн, новую светотехнику и иной интерьер.

Новинка построена на глобальной платформе Toyota, предназначенной для моделей премиум класса

По имеющейся информации новинка построена на глобальной платформе Toyota, предназначенной для моделей премиум класса, чтобы добавить новинке еще больше лоска и комфорта.

Нынешнее поколение Lexus NX дебютировало в 2017 году
Новый Lexus NX получит совершенно иную светотехнику

Ожидается, что новый Lexus NX получит гибридную силовую установку PHEV уже на момент официального запуска модели, а также расширенный пакет вспомогательных электронных систем. Новый цифровой кокпит имеет расширенный функционал, направленный на улучшение коммуникационных возможностей мультимедиа.

Ожидается, что новый Lexus NX получит гибридную силовую установку PHEV
Стреловидные задние фонари нового NX имеют оригинальный дизайн

Внешне автомобиль выделяется более динамичной и агрессивной пластикой передней части, с фирменной решеткой радиатора в черном глянце с новым рисунком, полностью светодиодной оптикой спереди, оригинальными фонарями и мускулистым задним бампером с интегрированным диффузором и хромированными патрубками выхлопной системы.

Наиболее впечатляющие изменения произошли в салоне, который напоминает аналогичный элемент Toyota Mirai

Наиболее впечатляющие изменения произошли в салоне, который оснащен большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Крупный дисплей ориентирован на водителя, а дизайн приборной панели напоминает аналогичный элемент недавно представленного водородного седана Toyota Mirai.

Центральное место на приборной панели занимает крупный дисплей мультимедийной системы

Официальная презентация Lexus NX ожидается в ближайшие несколько недель, а продажи начнутся в конце нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus представила седан IS 500 F Sport Performance. От имеет несколько отличий по сравнению с обычным IS четвертого поколения с пакетом F Sport. Среди них, – атмосферный 5,0-литровый V8.

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