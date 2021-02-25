Lexus NX нового поколения рассекретили до премьеры

Компания Lexus показала первые иллюстрации нового поколения премиального кроссовера Lexus NX.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка получила агрессивный дизайн, новую светотехнику и иной интерьер.

По имеющейся информации новинка построена на глобальной платформе Toyota, предназначенной для моделей премиум класса, чтобы добавить новинке еще больше лоска и комфорта.

Ожидается, что новый Lexus NX получит гибридную силовую установку PHEV уже на момент официального запуска модели, а также расширенный пакет вспомогательных электронных систем. Новый цифровой кокпит имеет расширенный функционал, направленный на улучшение коммуникационных возможностей мультимедиа.

Внешне автомобиль выделяется более динамичной и агрессивной пластикой передней части, с фирменной решеткой радиатора в черном глянце с новым рисунком, полностью светодиодной оптикой спереди, оригинальными фонарями и мускулистым задним бампером с интегрированным диффузором и хромированными патрубками выхлопной системы.

Наиболее впечатляющие изменения произошли в салоне, который оснащен большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Крупный дисплей ориентирован на водителя, а дизайн приборной панели напоминает аналогичный элемент недавно представленного водородного седана Toyota Mirai.

Официальная презентация Lexus NX ожидается в ближайшие несколько недель, а продажи начнутся в конце нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus представила седан IS 500 F Sport Performance. От имеет несколько отличий по сравнению с обычным IS четвертого поколения с пакетом F Sport. Среди них, – атмосферный 5,0-литровый V8.