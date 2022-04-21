Lamborghini изготовила 20-тысячный суперкар Huracan

Итальянская компания Lamborghini добилась очередного серьезного результата – с конвейера завода сошел 20-тысячный экземпляр суперкара Huracan. До этого самой массовой была модель Gallardo, которую за 10 лет изготовили тиражом 14022 авто.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Lamborghini Huracan в исполнении Super Trofeo Omologata (STO) в сером матовом цвете отправится покупателю из Монако.

Версия STO является одной из 12 дорожных модификаций популярной модели бренда. Кроме того, компания предлагает еще три варианта гоночных версий. В настоящее время в компании готовят 13-й вариант модели – "внедорожную" версию Sterrato, дебют которой запланирован на вторую половину нынешнего года.

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Интересно, что 71% всех проданных Lamborghini Huracan имеют закрытый кузов купе. Основным рынком сбыта является США, на долю которого приходится 32% всей продукции. Второе и третье место занимают Великобритания и Китай. Только в минувшем году компания реализовала по всему миру 2586 своих суперкаров.

Пока модель Huracan является наиболее популярной у покупателей, но по всей видимости это продлится недолго. На роль бестселлера претендует кроссовер Lamborghini Urus, которых всего за три года с момента дебюта было изготовлено уже 15 тысяч экземпляров.

Начиная с 2023 года вся продукция бренда получит гибридные силовые установки, а в 2028 году ожидается появление первого серийного электромобиля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini подготовила трековый суперкар.