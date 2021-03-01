Lamborghini готовит обновленный кроссовер Urus

Итальянская компания Lamborghini проводит тесты обновленного спортивного кроссовера Urus.

Об этом сообщает портал Carscoops. Автомобиль замечен на дорожных испытаниях в глубоком камуфляже в Италии.

Предполагается, что автомобиль получит обозначение Urus Evo. Первым приставку Evo получил спорткар Huracan, а теперь его прочат и для Urus.

Напомним, что Lamborghini Urus дебютировал в 2018 году и вызвал живой интерес публики. Благодаря широкому использованию композитных материалов и, прежде всего, углепластика, автомобиль отличается малым весом. Кроме того, у модели Urus самые большие среди серийных автомобилей карбоновые тормозные диски.

Мощный 650-сильный V8 с двумя турбинами позволяет кроссоверу набирать "сотню" за 3,6 секунды, а максимальная скорость превышает 305 км/ч. Ожидается, что после модернизации мощность двигателя вырастет до 700 л.с., а динамика разгона будет улучшена до 3,5 с.

Как cообщал ранее OBOZREVATEL, немецкое тюнинг-ателье Mansory разработало пакет доработок, чтобы сделать внешний облик кроссовера Lamborghini Urus более спортивным и агрессивным.