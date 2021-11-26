Купе Alpine A110 стало мощнее и динамичнее

Французская компания Alpine провела модернизацию своего спортивного купе A110. Новинка получила форсированные моторы и расширенный список опций.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Внешне модель, дебютировавшая в 2017 году, не изменилось. Модернизация в первую очередь касалась технических характеристик купе.

Версия A110 начального уровня оснащена 1,8-литровым мотором с турбонаддувом, который развивает 252 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, максимальная скорость достигает 250 км/ч. В базовую комплектацию входят тормоза Brembo, 17-дюймовые диски и спортивные сиденья Sabelt.

Видео дня

Версия A110 GT получила форсированный до 300 сил мотор, более эффективные тормоза с дисками увеличенного диаметра и 18-дюймовые легкосплавные колеса. В салоне установлены сиденья с расширенными регулировками, а для отделки использованы более дорогие материалы. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с, а максимальная скорость – 250 км/ч.

На вершине линейки расположена версия A110 S. Она также оснащается форсированным до 300 л.с. двигателем. От других моделей семейства она отличается более спортивными настройками подвески, 18-дюймовыи колесными дисками с более широкими шинами, увеличенными тормозными дисками (320 мм спереди и сзади). Для отделки интерьера используется микрофибра, а ремни безопасности имеют оранжевый цвет. До первой "сотни" автомобиль разгоняется за 4,2 с, а "максималка" достигает 260 км/ч.

Кроме того, в качестве опции A110 S можно оснастить спортивными шинами Michelin PilotSport Cup 2 Connect, развитым передним сплиттером и задним антикрылом. При наличии аэродинамического пакета электронный ограничитель скорость можно перепрограммировать до 275 км/ч. Также для топ-версии можно выбрать двухцветную окраску кузова.

За базовую версию Alpine A110 просят от 59500 евро, GT – 69500 евро, а A110 S обойдется минимум в 71500 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alpine решила приобщиться к миру цифрового искусства