Alpine решил приобщиться к миру цифрового искусства

Самым свежим трендом этого года стали невзаимозаменяемые токены – NFT – новый формат искусства в цифровом виде. Попробовать себя в этой области решил французский производитель спорткаров Alpine, который выставил на торги 5 концептов GTA в форме NFT.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Уникальный цифровой актив для создан стартапом nfast_hypercars. В формате NFT выполнены пять купе, каждый из которых получил уникальную ливрею.

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Концепт GTA, который послужил отправной точкой для появления этих арт-объектов, был создан российским дизайнером Арсением Костроминым, который в разные годы работал на VW, Genesis и Renault, а теперь имеет собственную дизайн-студию в Берлине.

"Alpine – первый в истории европейский производитель автомобилей, выпустивший концепцт исключительно как NFT. Мы хотели предложить поле художественного самовыражения дизайнерам Alpine Cars и команде Alpine F1 и выразить нашу признательность за работу независимых дизайнеров, которые любят наш бренд. Результат так же хорош, как и их талант, а качество NFT исключительное", – комментирует Седрик Журнель, вице-президент Alpine по продажам и маркетингу.

NFT-автомобили Alpine GTA Concept будут проданы на аукционе OpenSea.

Тема цифрового искусства в формате NFT набирает популярность. Совсем недавно OBOZREVATEL рассказывал о суперкаре Nissan GT-R, виртуальный вариант которого был продан за фантастическую сумму в $2,3 млн.