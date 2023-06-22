Кроссовер DS 7 получил украинскую прописку

Французская компания DS Automobiles объявила о начале приема заказов и старте продаж нового премиального кроссовера DS 7. Украинские клиенты могут выбрать автомобиль с экономичным турбодизелем или мощным plug-in гибридом и полным приводом, в исполнении Rivoli или Opera.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обновленный кроссовер DS 7 стал привлекательнее и получил более изысканный салон. Фирменная решетка радиатора DS Wings теперь имеет четко выраженные прямые грани. Рядом с ней установлены современные фары DS Pixel LED Vision и новые дневные ходовые огни DS Light Veil. Сзади внимание привлекает надпись DS Automobiles на крышке багажника и тонированные фонари. Кроме того, автомобиль получил новые колесные диски Edinburgh.

DS 7 предлагает украинским покупателям выбор из двух двигателей. Спокойные и умеренные клиенты могут выбрать турбодизель 1.5 BlueHDI мощностью 130 л. в паре с 8-ступенчатой АКП и передним приводом. Потребление топлива для автомобиля с таким двигателем составляет всего 5,6 л на 100 км в смешанном цикле.

Для более амбициозных покупателей предлагается гибридная версия DS 7 PHEV 1.6 300 4x4. Он содержит 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель и сразу два электромотора для привода передних и задних колес. Мощность такого кроссовера 300 л.с., а полный привод обеспечит уверенность на трассе или за ее пределами. Аккумулятор емкостью 14,2 кВтч позволит проехать исключительно на электричестве до 81 км.

Помимо выбора двигателей, DS 7 также позволяет покупателям выбрать одну из двух комплектаций. Так, в версии Rivoli среди прочего есть системы автоматического торможения в условиях городского трафика, мониторинга "слепых" зон, удерживания в полосе движения, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, мультимедийная система DS Iris с 12-дюймовым дисплеем, цифровая приборная панель с 12, 3-дюймовый дисплей, отделка сидений качественной черной кожей, адаптивные фары DS Pixel LED Vision, электропривод регулировок передних сидений, 19-дюймовые колесные диски и т.д.

Вместо выполнения Opera имеет пакет "Безопасность PLUS", адаптивный круиз-контроль, камеры на 360, электрическая регулировка наклона спинки заднего ряда сидений, передние сиденья с массажем и вентиляцией, отделка салона с использованием кожи Nappa, панорамная сдвижная крыша и т.д.

Стоимость DS 7 с турбодизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S и АКП в исполнении Rivoli начинается с 1450400 грн., а гибридный DS 7 PHEV 1.6 будет стоить от 2338800 грн.

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