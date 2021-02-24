Криклий анонсировал украинское производство электромобилей

Выпуск электрокаров в Украине позволит создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства в ВВП государства.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Всеукраинского форума "Украина 30 "Инфраструктура".

"Количество электромобилей в Украине постоянно растет, поэтому одним из ключевых вопросов для нашего Министерства является популяризация экологических видов транспорта и создание развитой сети зарядной инфраструктуры, которая позволила владельцам электрокаров комфортно передвигаться не только в пределах населенных пунктов, но и в междугородном сообщении", – комментирует Криклий.

Также он рассказал, что сейчас совместно с ЕИБ обновляется около тысячи единиц общественного транспорта в 29 городах и готовится пилотный проект по установке скоростных електрозарядок на главных магистралях страны.

Он также поделился достижениями и планами ведомства в строительстве разумных и безопасных дорог, обновлении железнодорожной инфраструктуры, развития авиации и популяризации внутренних водных путей.

Как писал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что технический осмотр транспортных средств в Украине могут начать 2022 года. Прежде всего техосмотр будут пройти машины, которые ввозятся на территорию Украины.