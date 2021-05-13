Китайский VW Passat обновили и увеличили в размерах

Седан Volkwagen Passat для китайского рынка стала самым крупным среди трех одноименных моделей, предлагаемых покупателям в Европе, США и Китае. Теперь он стал еще крупнее и элегантнее.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Passat является одной из ключевых в большой семье Volkwagen. Она предлагается для покупателей по всему миру и выпускается для разных рынков в различных модификациях, соответствующих местной специфике и потребностям клиентов.

В Китае выпуском Passat для внутреннего потребления занимается СП SAIC-Volkswagen. В этом году флагманский седан в очередной раз подвергли модернизации.

Актуальное поколение модели дебютировало в 2018 году. Спустя 3 года автомобиль решили обновить, чтобы соответствовать постоянно растущему уровню конкуренции. В процессе рестайлинга автомобиль вырос в длину 4933 до 4948 мм.

В процессе рестайлинга Passat получил новый дизайн передней части. В частности, изменился передний бампер, а на смену прежним фарам пришли адаптивные IQ.Light. Кроме того, решетку радиатора дополнили светодиодными полоскам ДХО, которые соединяют фары с фирменной эмблемой. Сзади также появился новый бампер и аналогичная светодиодная лента, объединяющая задние фонари.

Покупателям предлагается на выбор три бензиновых турбированных мотора – 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.). В паре с ними работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DSG с двумя сцеплениями. Кроме того, можно заказать гибридную 211-сильную модификацию Passat PHEV. Она оснащается двигателем 1.4 TSI и вспомогательным электромотором, объединенным в общем корпусе с 6-ступенчатыой КП DSG.

В продаже на китайском рынке обновленный Volkswagen Passat ожидается летом нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen анонсировала обновленный Polo GTI.