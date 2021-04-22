Китайские производители электромобилей планируют "захват" Европы
Китайские стартапы по производству электрических автомобилей наращивают планы по выходу на европейский рынок.
Последние несколько лет власти Китая стали отменять ограничения на возможность иностранцам владеть местным производством автомобилей. А более десяти лет назад Пекин начал тратить миллиарды долларов на разработку собственных электромобилей. Об этом сообщает CNBC.
Это помогло местным игрокам получить преимущество в производстве автомобилей на аккумуляторах, которые они сейчас стремятся продать за границей. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что за четыре года новые электрические автомобили будут составлять большую долю продаж автомобилей в Европе и США, по сравнению с Китаем, хотя это самый большой рынок.
На фоне напряженных отношений с США и попыток заключить инвестиционное соглашение с Европой, Китай экспортировал 63 500 электромобилей в течение первых одиннадцати месяцев прошлого года. Хоть и в прошлом году Саудовская Аравия и Египет были главными направлениями для китайских автомобилей, экспорт значительно вырос в Великобритании, Бельгии и Германии.
Компания Nio заявила, что появится в Европе во второй половине этого года, а затем и на рынке США. Китайская Xpeng уже вышла на Норвегию, где в декабре стартап поставил 100 единиц своего электрического внедорожника G3. Они хотят увидеть, как клиенты в северной Европе реагируют на их электрический седан P7. Они уже нанимают новых сотрудников и планируют создать филиал в регионе, прежде чем выходить на Западную и Восточную Европу.
Другой китайский производитель электромобилей Aiways заявил, что экспортировал более 1000 автомобилей в Израиль и Европу за первые три месяца этого года.
"Сейчас не секрет, что большинство китайских стартапов, которые производят электрокары, имеют глобальные амбиции. Это будет продолжаться, поскольку эти компании гонятся за ростом и видят возможности из-за отсутствия жизнеспособных электромобилей в регионе", – сказал основатель пекинской консультативной фирмы Sino Auto Insights Ту Ле.
Он считает, что некоторые китайские компании могут достичь успеха в Европе. Однако любой рост объемов продаж китайских электромобилей в Европе все равно остается крохотной долей рынка.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2019 году на китайские импортируемые легковые авто в Европе пришлось менее 2%. В то же время европейские компании в 2018 году в Китае продали почти 6 миллионов легковых автомобилей, что составляет почти четверть общего китайского производства машин.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно китайские производители электроники Xiaomi и Huawei объявили о начале производства автомобилей. Первые за десять лет инвестируют в эту сферу 10 миллиардов долларов. Huawei же пока планирует потратить 1 миллиард, но уже представил первый автомобиль.