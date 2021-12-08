Kia показал официальные скетчи нового Carens

Южнокорейская компания Kia готовится к дебюту нового поколения модели Carens. Новинка сменила форм-фактор, превратившись из компактвена в "мускулистый" кроссовер.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Kia Carens появилась в портфолио бренда в 1999 году и с тех пор пережила четыре смены поколений. Но за минувшие годы спрос на компактвены стремительно падает под натиском кроссоверов. Не удивительно, что новая генерация модели превратилась в стильный и агрессивный кроссовер с "мускулистыми" формами.

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Автомобиль стал очередной реализацией нового эмоционального дизайна, получившего название Opposites United. Kia Carens получит светодиодную головную оптику и ДХО, а также ставшую визитной карточкой бренда облицовку радиатора "тигриный нос" в серебристом окладе. Динамичный облик поддерживают чистые линии профиля с "парящей" крышей, визуально отделенных от задних стоек декоративными контрастными вставками.

Первыми новый Carens смогут приобрести индийские поклонники марки. Новинка станет четвертой моделью марки, которая будет представлена на активно растущем индийском рынке. Производитель обещает просторный премиальный экстерьер с обилием "умных" коммуникационных функций и тремя рядами сидений для большой компании. Интерьер будет выполнен в стиле high-tech с обилием деталей из хрома и полированного алюминия.

По центру приборной панели будет располагаться 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с навигацией, а перед водителем будет располагаться цифровая шкала приборов аналогичного размера. Модная стилистика минимализма вкупе с современными технологиями позволила практически полностью отказаться от физических кнопок.

Ожидается, что покупателям будут предложены два 1,5 литровых двигателя – бензиновый и дизельный мощностью около 115 лошадиных сил. Они будут доступны с 6-ступенчатой МКП, "автоматом" или бесступенчатым вариатором.

Мировая премьера Kia Carens запланирована на 16 декабря, а первые машины поступят к дилерам в будущем году. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia презентовала второе поколение кроссовера Niro.