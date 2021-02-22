Karma показала гибридный спортседан GS-6

Американская компания Karma официально представила свой флагманский спортседан GS-6 с гибридной силовой установкой.

Об этом сообщается на сайте производителя. Автомобиль получил узнаваемый дизайн в фирменной стилистике бренда и привлекательную цену, которая стартует с отметки $83900. Причем, это без учета местных федеральных и прочих дотаций.

Новинка предлагается в трех комплектациях: Standard, Luxury и Sport. Независимо от выбора, покупатели получат гибридную силовую установку с двумя тяговыми электромоторами, расположенными на задней оси, и бензогенератора, который обеспечивает питание для него и литий-ионной батареи энергоемкостью 28 кВтч. Суммарная мощность электродвигателей достигает 400 кВт (544 л.с.), а крутящий момент достигает 746 Нм.

Батареи хватит, чтобы преодолеть без использования ДВС порядка 129 км. В качестве бензогенератора используется 3-цилиндровый 1,5-литровый турбомотор BMW. С его помощью общий запас хода полностью заряженной и заправленной новинки достигает 579 км.

Бортовой компьютер GS-6 предполагает использование трех режимов работы силового агрегата. В положении Stealth используется исключительно запас энергии батареи. При переходе в режим Sustain запускается генератор, который вырабатывает энергию для зарядки батареи. В режиме Sport система использует все имеющиеся у нее ресурсы для обеспечения максимальных скоростных и динамических показателей. В частности, автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" менее чем за 4 секунды.

Чтобы зарядить батарею с помощью устройства Level 2 потребуется 4 часа, а если воспользоваться мощной станцией на 45 кВт восполнить запас энергии до 90% емкости можно всего за 34 минуты.

В салоне новинки установлена полностью цифровая панель приборов, а за мультимедийную составляющую отвечает сенсорный 10,2-дюймовый дисплей. Среди других приятных опций сиденья с подогревом и вентиляцией, аудиосистема с 8-ю динамиками, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, а также возможность обновления ПО "по воздуху".

Для максимальной персонализации модели компания Karma предлагает широкую палитру цветов кузова, декоративные панели из углепластика, 5 вариантов кожи, а также уникальную опцию – отделку из древесины деревьев, пострадавших от лесных пожаров в Калифорнии.

Помимо 8 подушек безопасности автомобиль имеет в своем арсенале адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе и функцией Stop & Go, системы автоматического экстренного торможения, мониторинга "слепых" зон, систему помощи при парковке и движении задним ходом, а также систему кругового обзора.

Ближе к концу года компания обещает представить полностью электрическую версию седана – GSe-6. Электромобиль оценили от $79900, а запас хода составляет 483 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Karma показала патентные изображения своего спортивного кроссовера на электротяге, которые направлены в патентное ведомство США. Новинка составит конкуренцию спортивным электрическим кроссоверам, таким как Ford Mustang Mach-e и Audi e-Tron Sporback.