Какую машину можно купить в Украине вместо Toyota RAV4

Сегмент компактных кроссоверов С-класса, как и во всем мире, в Украине очень популярен. Король сегмента по мнению отечественных покупателей – Toyota RAV4 с ценой от 700 тыс. грн. Существует ли альтернатива, и сколько все это стоит?

Auto Oboz собрал лучших соперников Toyota RAV4, которые почти ни в чем не уступают японскому бестселлеру. Ассортимент действительно широкий.

Citroen C5 Aircross – классический соперник RAV4. Стильный, современный и практичный автомобиль. Просят минимум 755 700 грн.

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Новый Ford Kuga – довольно дорогой компактный кроссовер. Однако эта модель – одно из наиболее свежих предложений в сегменте. Цена от 855 500 грн.

Любимая многими Honda CR-V тоже выступает в этом классе. Выглядит эффектно и очень современно, однако стоит от 1 106 900 грн. Правда, за эту сумму покупатели получают богатое оснащение, полный привод и турбированный 193-сильный мотор.

Горячая новинка сезона – новейший Hyundai Tucson, эту машину украинские автомобилисты очень любят. После смены поколения модель только усилит свои позиции – этому поможет и цена от 704 800 грн.

Очень сильные позиции в сегменте занимает японский кроссовер Mazda CX-5. К традиционным преимуществам автомобиля относят приятное поведение на дороге, эффектный дизайн и очень качественный интерьер премиального уровня. Стоит машина минимум 785 900 грн.

Mitsubishi Outlander нового поколения в Украину пока не прибыл, поэтому на нашем рынке все еще предлагают "ветерана" от 599 000 грн. Текущая генерация кроссовера появилась в 2012 году и претерпела несколько обновлений. Надежный автомобиль проверен временем, да и цена уходящей модели очень привлекательна.

Nissan X-Trail – еще один "старик", который, тем не менее, выглядит очень эффектно и актуально. Бонус – цена от 608 300 грн за одного из самых крупных представителей сегмента. Модель нового поколения уже отгремела мировую премьеру. Кстати, теперь они с Mitsubishi Outlander родственники.

Внушительного вида Renault Koleos позиционируется как статусная модель. Цена соответствующая – от 890 100 грн. На стороне машины – стильный "взрослый" дизайн, надежность и богатое оснащение.

Теперь и у Seat есть несколько кроссоверов. Сейчас нас интересует Ateca, за который в базовой комплектации просят 797 000 грн. Цена, судя по обзору сегмента, средняя. Спрос на автомобиль приблизительно такой же, но оснащение и дизайн на высоте.

VW Tiguan – предел мечтаний для многих украинцев. Однако после рестайлинга цена взлетела до минимальных 1 196 000 грн. Но за эти деньги покупатели получат полный привод, мотор на 220 л.с. и 7-ступенчатую DSG.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о моделях, которые можно выбрать в Украине вместо Renault Logan. Самый популярный сегмент автомобилей в Украине представлен широким ассортиментом.