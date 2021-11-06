Какую машину можно купить в Украине вместо Renault Duster

Нет смысла спорить с популярностью Renault Duster. Этот бюджетный кроссовер благодаря стартовой цене 360 000 грн. "крутится" среди лидеров рынка. Но можно ли найти альтернативу?

Понимая, что идентичных ценовых предложений от других автопроизводителей в этом сегменте просто нет, Auto Oboz все же постарался найти модели, которые могут соперничать с Renault Duster. Почти во всех случаях заплатить придется больше, однако и автомобили окажутся богаче.

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Говоря о цене, сразу стоит начать с исключения. Один из немногих автомобилей дешевле Duster, – это Sandero Stepway (от 342 000 грн.). Кто-то возразит, что это лишь хэтчбек, маскирующийся под кроссовер. Однако в базовом исполнении Renault Duster оснащен переднеприводной трансмиссией и в таком случае по проходимости сравним с Sandero Stepway. А по пространству в салоне машины и вовсе практически идентичны.

При необходимости подобрать еще более доступный вариант, стоит упомянуть Chery Tiggo 2. За эту модель в Украине просят от 286 000 грн.

Если зашли в сегмент городских кроссоверов, здесь и останемся. Хотя бы ради еще одной модели – Suzuki Ignis. За 437 000 грн. он предлагает такой же передний привод, что и базовый Duster. Но изюминка в том, что Ignis – самый дешевый гибридный автомобиль в Украине. Производитель обещает комбинированный расход топлива на уровне 3,9 л/100 км!

Если нужен автомобиль, который больше похож на внедорожник, стоит присмотреться к Suzuki Vitara. За 477 000 грн. он заметно дороже, чем Renault Duster, но лучше оснащен и выглядит симпатичнее.

Почти за такую же цену в базовом исполнении (от 485 000 грн.) предлагается Kia Stonic. Простой, но стильный городской кроссовер. В целом цена вроде привлекательная, но на дорогах машина встречается редко. Видимо, украинцы предпочитают немного добавить и за 512 000 грн. купить Kia Sportage. Пускай это уже модель следующего класса.

У Hyundai за цену Sportage можно приобрести сравнимый по размерам с Renault Duster компактный кроссовер – Venue. Покупают не так часто, но всех владельцев в первую очередь привлекает необычный дизайн. За все нужно платить!

За те же 512 000 грн. в Украине предлагается новейший Nissan Juke. Пока об уровне продаж судить рано – модель совсем недавно на рынке, однако знаменитое имя может помочь кроссоверу добиться коммерческих успехов. И если вам кажется, что мы уже оторвались слишком далеко от базовой цены Renault Duster (360 000 грн.), готовьтесь к последнему предложению в нашей подборке.

За Suzuki Jimny просят 613 000 грн. Почти как за два Renault Duster. Разве это честно? Важно отметить, что цена указана за полноприводный внедорожник. Duster нередко выбирают также с четырьмя ведущими колесами. В этом случае необходимо заплатить минимум 510 000 грн. Разница уже не так велика?

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал об интересных и популярных альтернативах Kia Sportage. Оказывается, у корейского бестселлера много опасных конкурентов.