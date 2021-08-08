Какую машину можно купить в Украине вместо Kia Sportage

Kia Sportage – знаменитый бестселлер украинского сегмента компактных кроссоверов. Главная причина – цена от 527 000 грн. Но у машины есть и другие преимущества: надежность, практичность, яркий дизайн. Альтернатив нет?

Auto Oboz подобрал самых опасных соперников Kia Sportage. В этом классе можно выбрать предложение из широкого ассортимента по разным ценам.

Традиционно Kia Sportage и Hyundai Tucson – очень близкие родственники в техническом плане. Тем не менее, продаваться успешно в Украине двум машинам такое пересечение не мешает. Правда, в продажу уже поступил Tucson нового поколения – от 705 000 грн. Сразу отметим, что в нашей подборке это самый дорогой автомобиль.

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В сегменте кроссоверов Skoda представлена очень широко. Но в качестве альтернативы Kia Sportage нас интересует компактный Karoq. Просят за модель от 623 000 грн. В пользу машины говорят известный бренд с достойной репутацией и богатое оснащение.

Еще один именитый кроссовер, который очень нравится покупателям. В чем причина? Разумеется, в привлекательной цене. За базовую комплектацию просят всего 535 000 грн, что очень близко к прайсу Kia Sportage. К тому же выглядит Nissan Qashqai очень эффектно. Даже несмотря на то, что уже представлен автомобиль следующей генерации. Но до Украины такой кроссовер пока не добрался.

У Nissan Qashqai тоже есть близкий родственник – Renault Kadjar. Французский кроссовер немного крупнее и заметно дороже – от 622 000 грн. Разница объясняется оснащением. Кстати, скоро и Renault Kadjar сменит поколение – компания уже испытывает на дорогах предсерийные прототипы.

Компактный китайский кроссовер выглядит очень хорошо и привлекает покупателей отличной ценой – 548 000 грн за базовый вариант. Также на стороне модели – богатое оснащение и современные материалы отделки.

Как правило, за японские автомобили просят больше денег. Однако в сегменте компактных кроссоверов Suzuki SX4 является очень выгодным предложением – от 495 000 грн. Сильные стороны модели – надежность, практичность и дизайн.

OBOZREVATEL уже рассказывал о том, что в сегменте более крупных кроссоверов ассортимент также широк. Альтернатив Toyota RAV4 много.