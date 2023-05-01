Какие важные изменения вступают в действие для водителей с 1 мая

С 1 мая водителям не нужно включать ближний свет фар за городом, а также на отдельных участках увеличен предел скорости. Эти ограничения изменяются согласно ПДД на период до 1 октября.

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OBOZREVATEL напоминает, что согласно пункту 9.8 ПДД Украины, водитель транспортного средства должен обязательно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов с 1 октября по 1 мая.

Следовательно, с сегодняшнего дня водителям необязательно включать ближний свет фар за городом в светлое время суток. Требование было введено в соответствии с типовыми погодными условиями и из-за сокращения светового дня. Как только устанавливается ясная погода и день становится достаточно продолжительным, его отменяют.

Также в летний период в городах разрешается повысить ограничение скорости до 80 км/ч на дорогах, определенных местными властями. Но, напомним, что в 2023 году наказание за превышение скорости будет более жестким. Так водителя, который нарушит лимит в 50 км/ч в пределах населенного пункта, могут лишить права вождения на 3-6 месяцев. Так что, будьте бдительны и не превышайте скорость.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские водители за год заработали штрафы на несколько сотен миллионов гривен.