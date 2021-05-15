Как выглядел первый электрокар 140 лет назад

Наверное, многие люди считают, что электрические автомобили были созданы совсем недавно, но на самом деле они существуют еще с 19 века. Как считается, первый в мире электрокар создал французский изобретатель Гюстав Труве в 1881 году.

Его новаторский электрический автомобиль с нулевым уровнем выбросов появился, когда он прикрепил электрический двигатель и аккумуляторную батарею к трехколесному велосипеду Coventry Lever английского производства. Об этом сообщает Daily Mail.

Британский автомобильный эксперт Джереми Харт захотел возродить автомобиль, чтобы отдать дань уважения Труве. Для этого убедил ведущих специалистов из подразделения электрических коммерческих автомобилей компании Maxus поддержать проект и привлек к нему инженера Кристиана Ричардса, чтобы построить копию в своей мастерской в Северном Йоркшире, Англия.

Затем готовый экземпляр был перевезен во Францию, где он проехал оригинальным первым маршрутом пробной поездки Труве на улице Валуа в центральной части Парижа со средней скоростью 16 километров в час.

"Я на самом деле исследовал электромобили, когда мне позвонили, чтобы узнать, хочу ли я воспроизвести модель 1881 года. Подробных изображений оригинального электромобиля доступно очень мало, но я думаю, что получилось довольно точно", – сказал Ричардс.

На создание автомобиля-реплики ушло два месяца. Копия электромобиля 19 века была изготовлена из материалов, которые точно соответствуют оригинальному автомобилю. Единственными элементами 21 века является современный аккумулятор и электродвигатель от электронного велосипеда.

Реплика получила большое ведущее колесо с резиновой оправой. Второе колесо предназначено для рулевого управления, а третье – для равновесия. Акселератор – это тонкая черная ручка слева, расположенная под прочной деревянной и металлической рукояткой. Чтобы поехать, ее надо аккуратно поднять вверх и немного надавить вперед. Ремни безопасности, фонари или приборная панель отсутствуют.

Копия получила мощность меньше, чем одну лошадиную силу, и велосипедные педали, которые помогут при крутых уклонах или если разрядилась батарея. Последняя расположена в компактной коробке, немного большей, чем та, в которой можно подавать бутылку вина.

Модель была построена с использованием трехколесного велосипеда Coventry Lever. Как и в оригинале, реплика имеет шины из твердой резины, которые не намного шире большого пальца, латунную обработку и тормозной комплект, изготовленный из полоски кожи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, к 2027 году производить электрические автомобили станет дешевле, чем обычные транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания.