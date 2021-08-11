Как стать владельцем нового Renault Captur с выгодой

Представленный недавно на украинском рынке стильный кроссовер Renault Captur среди своих преимуществ имеет еще и интересное финансовое предложение, которое поможет сделать его покупку максимально выгодной.

АвтоОбоз решил разобраться, в какую сумму реально обойдется новый Renault Captur, если воспользоваться программой "Renault Бонус" или "Renault Бонус+".

В компании Renault прекрасно понимают, что покупатели нового автомобиля в Украине зачастую сталкиваются с различными сложностями, особенно, если речь идет о приобретении машины в кредит.

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Для того, чтобы сделать процесс покупки максимально удобным и выгодным, в компании подготовили для украинских автолюбителей специальную финансовую программу "Renault Бонус". Она позволит минимизировать риски при оформлении сделки, а также дает возможность получить скидку от 30 до 60 тысяч грн в зависимости от выбранной модели.

В случае с новым Captur скидка по программе "Renault Бонус" составит 50 тысяч грн. Расширенная программа "Renault Бонус+3". включает в себя скидку на автомобиль в размере 60 тысяч грн и фиксированную стоимость ТО на 3 года. При выборе программы "Бонус+5" вы получите скидку на автомобиль в размере 70 тысяч грн и фиксированную стоимость на 5 ТО.

Расчет платежей по программе " Renault Бонус" при стандартном методе погашения кредита

Таким образом, покупая автомобиль по программе "Renault Бонус", вы за 2 года переплачиваете всего 8280 грн., то есть 345 грн в месяц. Но, при этом у вас есть масса преимуществ. Во-первых, вам не нужно забирать из семейного бюджета сразу всю сумму на покупку авто, а только чуть больше половины. Во-вторых, все расчеты зафиксированы на срок кредитования в национальной валюте, так что вы застрахованы от колебаний валютного курса. В-третьих, вы становитесь владельцем нового современного автомобиля.

О последнем пункте стоит поговорить более подробно. Чем новый автомобиль лучше подержанного? Во-первых, он обладает гарантией от производителя, а в случае с Renault – это 3 года или 100 тысяч км пробега. Во-вторых, расходы на содержание нового автомобиля однозначно ниже, чем у б/у, в том числе благодаря экономичным современным моторам. В-третьих, у компании есть фирменный сервис Renault Assistance, который позволит надолго забыть о технических проблемах и дополнительных тратах. В-четвертых, новый автомобиль не так быстро теряет свою остаточную стоимость.

Кстати, немаловажно, что по соотношению цена-качество автомобили Renault многие годы занимают лидирующие позиции в независимых потребительских рейтингах. А финансовая программа, подготовленная для отечественных покупателей компанией Renault, позволяет быстро и просто оформить сделку на выгодных условиях.

Стоимость и комплектации нового Renault Captur можно узнать на сайте компании.

Чтобы оценить все преимущества нового автомобиля Renault Captur, вы можете записаться на тест-драйв у ближайшего официального дилера on-line, тем более что эта операция займет у вас не более 1 минуты.

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