К заказчику отправился последний гиперкар Bugatti Divo

Французская компания Bugatti показала финальный экземпляр гиперкара Divo, который в ближайшее время отправится к своему заказчику. За три года мануфактура в Мольсхейме изготовила 40 эксклюзивных купе.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель названа в честь французского автогонщика Альберта Диво, который за 20-летний период одержал серию побед для Bugatti, в том числе в шести гонках Гран-при и дважды – в Targa Florio.

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Впервые модель Divo была представлена избранным клиентам весной 2018 года. Интересно, что все 40 экземпляров были распроданы до официального дебюта модели на знаменитом конкурсе автомобильной красоты Concours d'Elegance в Пеббл-Бич летом того же года. На тот момент это был самый дорогой автомобиль марки – его стоимость оценивалась в 5 млн евро.

Основой для создания новинки послужил гиперкар Chiron, но в остальном это совершенно самостоятельная модель с собственным уникальным дизайном и техническими особенностями.

Например, в задней части салона доминируют сложные трехмерные фонари, интегрированные в решетку радиатора, а приподнятый диффузор делает машину визуально шире. Новое шасси и настройки подвески направлены на улучшение управляемости и динамики в поворотах. В движение автомобиль приводит 8-литровый W16 мощностью 1500 л.с.

Каждый из 40 купе Divo создан с учетом индивидуальных предпочтений его владельца. Например, последний экземпляр окрашен в особый оттенок синего цвета, который использовался на гоночной модели Bugatti EB 110 LM. С ним удачно контрастируют более темный элементы из карбона, окрашенные в темно-синий цвет. Аналогичная цветовая комбинация оттенков French Racing Blue и Deep Blue используется в салоне модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Bugatti закончили реставрацию Veyron Grand Sport Prototype.