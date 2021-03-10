Jeep Renegade 4xe будет сообщать владельцу о своем угоне

Jeep запустил функцию My Theft Assistance на Renegade 4xe. Она будет сообщать владельца автомобиля о его похищении или буксировке.

Вид оповещения можно выбрать самостоятельно. Это может быть текстовое сообщение, телефонный звонок, письмо на электронную почту или push-сообщение в специальном мобильном приложении. Об этом сообщает Carscoops.

Если транспортное средство угнано, владельцы могут обратиться за дополнительной помощью через приложение My Uconnect. Он разблокирует дополнительные технологии безопасности, когда кражу подтвердит полиция. Подобно технологии "найти мой телефон", доступной на смартфонах, будет срабатывать функция отслеживания автомобиля, а зажигание будет заблокировано.

"Инновационная технология помощи в краже, несомненно, даст владельцам Jeep и будущим покупателям спокойствие, что их автомобиль и имущество находятся в безопасности", – заявил руководитель Jeep Великобритании Деймиен Далли.

Модель Renegade 4xe имеет стартовую цену 45 080 долларов США. Встроенный гибридный силовой агрегат выдает до 240 лошадиных сил. До 100 км/ч он ускоряется за 7,1 секунды. Renegade 4xe использует шестиступенчатую автоматическую коробку передач, имеет полный привод на заказ, три режима езды и может ездить на расстоянии до 42 км при нулевых выбросах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jeep представит несколько новинок на Easter Jeep Safari. Среди них первый полностью электрический Jeep, новое поколение топ-моделей Wagoneer и новые модификации знаменитой модели Wrangler.