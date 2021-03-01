Jeep представит новую компактную модель в 2022 году

Jeep начнет производство новой компактной модели в июле 2022 на фабрике Тыхы в Польше. Ожидается, что официальная презентация состоится за несколько месяцев до этого.

Будущая новинка пока не имеет имени. Но известно, что ее построят на модульной платформt CMP и она будет использовать двигатели от PSA (Peugeot Société Anonyme). Об этом сообщает Motor1.

Также известно, что автомобиль будет иметь полный привод и электродвигатель, который будет приводить в действие заднюю ось. Такое решение уже использовалось на моделях Peugeot и DS, поэтому может быть адаптировано для будущих авто.

Считается, что по размерам новый Jeep будет меньше, чем Renegade, который имеет длину 4230 мм, ширину – 1810 мм, высоту – 1690 мм.

Кроме того, создать собственные версии небольшого кроссовера также планируют Alfa Romeo и Fiat, но они поступят чуть позже. Модель от Alfa начнут производить в январе 2023 года, а Fiat должен выйти на конвейер в июле 2023 года. Эти два автомобиля также будут построены в Польше.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jeep представляет полностью электрическую версию Wrangler в конце марта. По предварительной информации, модель получит один электромотор и три компактные батареи.