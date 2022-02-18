Jeep Grand Cherokee представили в Европе

Американская компания Jeep представила европейскую версию свое культового внедорожника Grand Cherokee. В "Старом Свете" новинка будет доступна исключительно в гибридном исполнении.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Jeep Grand Cherokee нового поколения предлагается для европейских ценителей продукции бренда с пятиместным салон и стандартным кузовом длиной 4910 мм. Под капотом модели будет располагаться гибридный силовой агрегат PHEV.

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Grand Cherokee 4xe имеет в своем арсенале двухлитровый бензиновый турбированный мотор с непосредственным впрыском топлива. Он развивает мощность 274 л.с., а помогает ему в дороге тяговый электромотор, расположенный в общем корпусе с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Суммарная мощность силового агрегата достигает 380 л.с., а крутящий момент составляет 637 Нм.

Питание для электромотора обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 17 кВтч, которая расположена под полом. Она работает под напряжением 400 вольт и позволяет внедорожнику преодолеть исключительно на электротяге 51 км.

Кроме того, автомобиль получил самую "продвинутую" полноприводную трансмиссию Quadra-Drive II c понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала, а также пневматическую подвеску Quadra-Lift. Электронная система Selec-Terrain имеет несколько режимов движения: Auto, Sport, Rock, Snow и Mud/Sand.

Первые покупатели смогут приобрести особую версию Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition. Она имеет полный комплект оборудования и аксессуаров, включая инфо-развлекательную систему с четырьмя сенсорными 10-дюймовыми дисплеями, цифровую шкалу приборов диагональю 10,25 дюйма, автопилотом 2-го уровня, кожаный салон, 21-дюймовые легкосплавные диски и прочие приятные и полезные опции. Более простые комплектации появятся в апреле. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep тестирует новый кроссовер.