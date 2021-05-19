Jaguar пополнил семейство кроссоверов E-Pace

Британская компания Jaguar представила новую модификацию кроссовера E-Pace, получившую обозначение R-Dynamic Black Edition. Модификация отличается дизайном и комплектацией.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Внешне новинка отличается от других представителей семейства черными лакированными деталями декора, черными корпусами зеркал и черными рамками стекол.

Экстерьер дополняют выразительные 19-дюймовые легкосплавные диски в цвете Satin Grey с контрастными тормозными суппортами красного цвета, тонированные стекла и панорамная крыша. Серия R-Dynamic Black Edition доступна во всех цветах экстерьера E-Pace, включая и новый белый Ostuni White.

Главный акцент в салоне сделан на 11,4-дюймовом сенсорном HD-дисплей, встроенным в приборную панель. Он обеспечивает управление инфо-развлекательной системой Pivi Pro нового поколения.

Jaguar E-Pace доступен с линейкой 2-литровых гибридных (MHEV) силовых агрегатов Ingenium в дизельных версиях D165 и D200, а также бензиновых P200 и P250. Все они работают в паре с 9-ступенчатой АКП и системой полного привода All Wheel Drive в стандартной комплектации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, легендарный Jaguar E-type отметил свое 60-летие.