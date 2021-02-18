Inkas показали бронированный BMW X7

Ателье Inkas создало бронированный BMW X7. Теперь автомобиль может выдержать выстрелы из штурмовой винтовки и взрыв гранат. Его система защиты соответствует стандарту BR 6.

Внедорожник оборудован многослойным пуленепробиваемым стеклом и защищенным баком, аккумулятором и электронным блоком управления. Также по желанию заказчика можно поставить системы дымовой завесы, ночного видения и пожаротушения в моторе. Об этом рассказали в Inkas.

Бронированный автомобиль предлагается с 4,4-литровым двигателем Twin Turbo V8, который имеет 523 л.с. У него 8-ступененева АКП и есть система полного привода.

X7 также оснащен современными функциями безопасности:

адаптивный круиз-контроль,

автоматическая помощь при смене полосы движения ,

предупреждения о перекрестном движении,

камерная система парковки на 360 градусов.

Также броневик имеет цифровой ключ для смартфона, помощь в вождении и парковке, включая ассистента заднего хода от BMW Personal CoPilot, передние сиденья с подогревом, панорамный люк и наружное освещение салона.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , стало известно, как устроен лимузин президента США Джо Байдена. Кузов авто имеет толщину 15 см, стекло – 10 см, а его специальные шины усилены кевларовым защитой.