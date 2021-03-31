Infiniti QX60 нового поколения получит модернизированную систему безопасности

Тизер для Infiniti QX60 нового поколения рассказал об обновленной системе безопасности ProPilot Assist премиум-модели. Похоже, что перед дебютом компания решила раскрыть все детали кроссовера.

QX60 2022 – это первая модель компании, которая получила усовершенствованные технологии ProPilot Assist. Теперь система безопасности интегрируется с навигационной системой. Это позволяет различным функциям лучше прогнозировать, что должно произойти в движении. Об этом сообщает Motor1.

Улучшенные датчики позволяют такие вещи, как плавное и раннее автоматическое торможение. Также есть помощь при рулевом регулировании. Плюс, адаптивный круиз-контроль способен поддерживать выбранную скорость. Теперь система распознавания дорожных знаков может предложить водителям автоматически изменять скорость, чтобы соответствовать текущему ограничению.

Infiniti QX60 обновили систему безопасности и технологическую "начинку" Motor1

В предыдущих тизерах Infiniti уже рекламировал обновленную полноприводную систему 2022 года QX60. До 50 процентов крутящего момента может идти на задние колеса. Датчики смогут направлять мощность в любую сторону, где требуется тяга.

Кроссовер продолжит использовать 3,5-литровый V6, как текущая модель, но не понятно, будет ли он также на 295 лошадиных сил. Здесь еще обновили трансмиссию и теперь у автомобиля девятиступенчатая автоматическая КП.

Стиль QX60 2022 должен быть очень похожим на концепт прототипа QX60 Monograph. Модель получила узкие фары и большую сетчатую решетку радиатора. Общий внешний вид имеет плавные формы. Внутри широкий информационно-развлекательный дисплей расположен на верхней части центральной панели, также возможна цифровая панель приборов.

Кроссовер сохранит 3,5-литровый V6, но получит новую АКП Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Infiniti QX60 сможет буксовать прицепы, которые весят 2772 кг. Некоторые модели получат настроенное на прицепы программирование устойчивости и специальные жгуты предварительного подключения.