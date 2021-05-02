Hyundai показал экстерьер и интерьер стильного рестомода Pony

Hyundai обнародовали больше деталей и дополнительные изображения одного из самых удивительных шоу-каров года – рестомода Pony.

Не каждый день приходится видеть, что производитель автомобилей фактически возвращается к одной из своих старых моделей и делает ее очень тщательно видоизмененной, но именно это Hyundai сделал с Pony первого поколения. Об этом сообщает Carscoops.

Pony спроектировал известный автомобильный итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро, и это была первая серийно производимая и экспортируемая модель компании, которая прочно вошла в число наиболее знаковых моделей Hyundai.

Выставочный автомобиль обработан матовой серебряной краской и имеет пару установленных на крыльях камер, замаскированных под боковые зеркала. Однако изюминкой является освещение. Передние и задние фонари заменены современными светодиодными блоками с пиксельным рисунком, подобными тем, что на Ioniq 5. Также автомобиль получил большие колеса, которые также в стиле ретро.

Наиболее впечатляющие детали находятся внутри, где дизайнеры Hyundai добавили много современных элементов, а также больше высококачественных материалов, что создало изысканный интерьер. Двери отделаны кожей и алюминием, сиденья созданы полностью под заказ, а приборная панель имеет впечатляющую шкалу приборов, изготовленную из вакуумных трубок, которые светятся.

Другие заметные функции включают "цифровой сенсорный селектор трансмиссии", а в багажнике есть "устройство мобильности последней мили", которое, вероятно, является складываемым электрическим скутером компании в корпусе из нержавеющей стали.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, рестомод Pony стал своеобразной данью уважения автомобилю, благодаря которому компания начала свою мировую экспансию 45 лет назад. Модель выпускалась компанией в различных модификациях с 1975 по 1990 год.

Уникальный концепт изготовлен в единственном экземпляре. Его выставили в Hyundai Motorstudio в Пусане, где он будет демонстрироваться в рамках экспозиции Reflections in Motion до 27 июня этого года.