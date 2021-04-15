Hyundai створив ретомод на честь своєї моделі Pony

Дизайнери корейкой компанії Hyundai створили унікальний рестомод, присвячений першій масової моделі бренду – Hyundai Pony.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Незвичайний проект став своєрідною даниною поваги автомобілю, завдяки якому компанія почала свою світову експансію 45 років тому.

Саме Роny став першим автомобілем, який компанія почала експортувати у інші країни. Зовнішність цієї моделі розробив для компанії відомий італійський дизайнер Джорджетто Джуджаро. Модель Pony випускалася компанією у різних модифікаціях з 1975 по 1990 рік.

Унікальний концепт виготовлений у єдиному екземплярі. Він отримав класичний трьохдверний кузов хетчбек, "квартет" фар головного світла, стилізований під оригінальну модель 70-х, а також незвичайні "піксельні" задні ліхтарі. Автомобіль оснастили електричним силовим агрегатом з використанням елементів моделі Ioniq 5.

Рестомод виставили в Hyundai Motorstudio у Пусані, де він буде демонструватися у рамках експозиції Reflections in Motion до 27 червня цього року.

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