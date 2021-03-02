Hyundai официально презентовал новый кроссовер Bayon

Корейская компания Hyundai продолжает стремительное расширение линейки кроссоверов. Очередная новинка – компактный кроссовер Bayon презентован онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Bayon составит компанию моделям Venue, Kona, Tucson и Santa Fe. Имя модели созвучно с названием города Байонна (Вayonne) на юго-западе Франции.

Кроссовер выполнен в новой стилистике корейского бренда Sensuous Sportiness. Узкие дневные ходовые огни, размещены отдельно от фар. Задние фонари соединены между собой тонкой красной линией и имеют характерную стреловидные форму.

Автомобиль относится к категории B-SUV. Его габаритные размеры: 4180х1775х1490 мм, а колесная база достигает 2580 мм. В комбинации с 17-дюймовыми колесными дисками величина дорожного просвета – 183 мм.

На вершине линейки будет версия с бензиновым турбированным мотором T-GDi объемом 1 л. Она оснащена вспомогательным стартер-генератором на 48В и будет доступна в двух вариантах мощности – 100 и 120 л.с. На выбор будут предложены 6-ступенчатый "робот" 6iMT или 7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями 7DCT. 100-сильная версия мотора 1.0 T-GDi также доступна без гибридного "довеска" и может работает как с традиционной 6-ступенчатой "механикой", так и с коробкой 7DCT. Атмосферный 1,2-литровый бензиновый мотор MPi развивает мощность 84 л.с. и работает в паре с обычной 5-ступенчатой "механикой". Таким образом, покупателям Bayon будут доступны сразу 7 различных модификаций новинки.

В салоне автомобиля нашли применение современные цифровые технологии. В частности, водителю адресован 10,25-дюймовый дисплей. В зависимости от комплектации развлекать драйвера и его спутников будет мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном или 8-дюймовый дисплей аудиосистемы Bose, которая поддерживает беспроводной доступ к Apple CarPlay и Android Auto.

Для новинки предлагается широкий ассортимент базового и дополнительного оборудования и систем безопасности. В частности, среди них есть системы контроля за рядностью и предотвращения столкновения с функцией экстренного торможения. "Продвинутый" круиз-контроль получает данные от навигатора и позволяет автоматически подбирать оптимальную скорость на скоростных магистралях. Кроме того, есть системы помощи при парковке и контроля за "слепыми" зонами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai презентовала электромобиль Ioniq 5. Новинка получила привлекательный дизайн в духе минимализма с простыми геометрическими линиями и чистыми формами.