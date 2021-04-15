Honda представила серийный Civic с новым дизайном

Honda представила производственную версию одиннадцатого поколения Civic. В ноябре 2020 года компания показывала прототип модели.

Сейчас есть только одно изображение автомобиля, которым придется довольствоваться до 28 апреля, когда опубликуют полную галерею новинки вместе с техническими характеристиками. Об этом сообщает Motor1.

Уже сейчас можно увидеть флагманский комплект Touring, который выглядит почти так же, как и Civic Prototype до этого. Добавились противотуманные фары и удалились черные блестящие акценты. Зато серийная модель имеет матовую черную отделку на верхней и нижней решетках, а также на обшивке воздухозаборника. Темные боковые зеркала, которые были у прототипа, сделали в цвет кузова.

Будучи самой дорогой версией группы, Civic Touring 2022 года имеет люк в крыше и передние датчики парковки, которые имеют интересное расположение, поскольку установленные в верхней решетке. Полностью черные колеса прототипа уступили место двухцветному набору, тогда как черная отделка боковых юбок теперь имеет тот же цвет, что и кузов. Полностью переработанный интерьер Honda не демонстрирует.

После мировой премьеры в конце месяца, Civic 2022 года прибудет в дилерские центры уже этим летом. Производство будет происходить на заводе в штате Индиана, США, где через несколько месяцев также поставят на конвейеры хэтчбек Civic. Известно, что к семейству вернутся версии Si и Type R, но из него удалят купе.

Прототип Honda Civic Motor1

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