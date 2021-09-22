Honda представила обновленный кроссовер Passport. Видео

Японская компания Honda анонсировала рестайлинговую версию кроссовера Passport. Автомобиль получил большой пакет обновлений от внешности до комплектации.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель дебютировала на американском рынке три года назад. Автомобиль адресован тем покупателям, для которых родственный Pilot слишком большой, а необходимости в третьем ряде сидений нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Фактически Passport является укороченной версией Pilot с 5-местным салоном. Обновленная версия получила более агрессивный дизайн передней части, включая иную облицовку радиатора и бампера. По замыслу стилистов, новый облик позволит привлечь к модели более широкий круг покупателей.

Для отделки интерьера подготовили новые цвета и материалы. Для повышения безопасности в список базовых опций добавили системы оповещения о непристегнутых ремнях, а также присутствия пассажиров на заднем ряду (чтобы на парковке никого там случайно не забыли).

В соответствии с трендами, обновленная версия первой среди моделей марки получила "внедорожную" версию TrailSport. Для нее подготовили облицовку радиатора с эксклюзивным рисунком, защитные накладки на бамперах, более широкую колею (+10 мм), а также выразительные колесные диски с шинами размерностью 245/60 R18. Салон версии TrailSport украсили черной кожей с перфорацией, контрастной оранжевой строчкой и декоративной вышивкой на подголовниках.

Для любителей выглядеть "спортивно" предлагается опционный стайлинг-пакет HPD, в который вошли иная облицовка радиатора, черные расширители колесных арок, диски уникального дизайна и декоративные аппликации на кузове.

Honda Passport оснащается атмосферным бензиновым мотором V6 3.5, который развивает мощность 284 л.с. В паре с ним работает 9-ступенчатый "автоматом". На выбор покупателям предлагается передний привод или фирменная трансмиссия i-VTM4 с системой векторизации тяги. В нормальных дорожных условиях она отправляет к задним колесам до 70% крутящего момента. В случае необходимости система может перераспределять между задними колесами до 100% тяги.

В стандартную комплектацию новинки вошла комплексная система помощи водителю Honda Sensing. Она включает систему экстренного торможения и предупреждения об опасности фронтального столкновения, контроля за разметкой и удержания в полосе, а также адаптивный круиз-контроль.

Появление у дилеров запланировано на предстоящую зиму. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda показала 7-местный кроссовер BR-V.