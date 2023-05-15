Honda представила новый кроссовер ZR-V

Японская компания Honda расширяет ассортимент кроссоверов. Осенью на европейском рынке дебютирует компактная модель Honda ZR-V e:HEV, которая займет место на ступеньку ниже бестселлера CR-V.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Honda расширяет линейку SUV за счет новой модели ZR-V, которая займет место в европейской гамме между HR-V и CR-V. Новинка получит гибридный силовой агрегат e:HEV.

Внешне европейский ZR-V напоминает американский HR-V, но получил иную светотехнику и бампера. Покупателям будут предложены несколько вариантов дизайна новинки, которые будут отличаться оформлением радиаторной решетки, аэродинамическими элементами и колесными дисками.

В салоне есть 9-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы, цифровая шкала приборов и многочисленные порты для подключения и подзарядки девайсов. Кроме того, создатели сделали новинку максимально функциональной. В салоне есть разнообразные отделения для мелкого багажа, вместительный багажник, объем которого при сложенных спинках второго ряда кресел достигает 1291 л.

Honda ZR-V использует платформу родственного хэтчбека Civic. Гибридный силовой агрегат включает 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый ДВС, работающий по циклу Аткинсона, а также 2 электромотора. У Civic e:HEV суммарная мощность такой установки достигает 184 л.с., а крутящий момент – 315 Нм. Привод осуществляется на переднюю пару колес.

Honda ZR-V появится на европейском рынке осенью нынешнего года. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.

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