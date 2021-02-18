Honda представила новый кроссовер HR-V

Honda представила свой новый кроссовер HR-V. В Европе его начнут продавать в конце 2021 года.

Автомобиль получил гидбридний силовой агрегат e: HEV. Его производительность не раскрывается, но это должен быть тот же двигатель, что в модели Jazz. HR-V будет последним автомобилем с таким мотором. Компания планирует сделать полностью электрическими все свои европейские модели до 2022 года. Об этом сообщили на сайте Honda.

Кроссовер имеет подобные формы к купе в сочетании с наклонными задними стойками и дверкой багажника. У него новая решетка радиатора, которая как будто совмещенная с бампером, а форма кузова включает длинный капот и острые, более вертикальные борта.

Также автомобилю обновили салон. Теперь там есть информационно-развлекательная система, похожая на планшет. По приборной панели тянется большое вентиляционное отверстие.

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