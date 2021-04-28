Honda показала обновленный дизайн интерьера будущих моделей

Honda продемонстрировала новую философию дизайна интерьера, которую будут использовать в будущих моделях Honda.

Креативный руководитель отдела дизайна интерьеров компании в США Джонатан Норман рассказал, что новый дизайн салона вдохновленный классическими ориентированными на человека конструкциями ранних автомобилей марки. Новая философия должна улучшить опыт вождения благодаря продуманным элементам. Об этом сообщили на сайте компании (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Обновленный интерьер разработан с акцентом на классическом подходе Honda "Максимум человека/Минимум машины", который максимизирует пространство в салоне для водителя и пассажиров, минимизируя при этом пространство для механических компонентов.

Это значит, что салон хотят максимально освободить от визуальной суеты. В частности, это касается обновления лобового стекла и окружающих его деталей, чтобы был доступен максимальный обзор на дорогу и окружающую среду.

Также автопроизводитель обещает создать "индивидуальный дизайн, который должен вызвать положительные эмоции у водителя и пассажиров, выраженный в деталях, таких как вырезанный узор на рычаге переключения передач или особые материалы".

"Мы используем этот язык дизайна с новыми Honda, которые мы сейчас разрабатываем в студии. Это наш" простой "подход к дизайну с использованием того, что поможет различить каждый продукт и сделать ваши будущие автомобили Honda чем-то, чем вы хотите управлять и рады пользоваться" , – сказал Норман.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Honda планирует к 2040 году полностью перейти на производство электрокаров.