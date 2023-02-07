Hennessey показал мощный Corvette Stingray. Видео

Американская компания Hennessey Performance подготовила для своих фанов очередной подарок – Chevrolet C8 Corvette Stingray с нагнетателем. Новинка, получившая обозначение Н700, имеет в своем арсенале форсированный мотор с нагнетателем.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Техасские мастера тюнинга взялись за новый Corvette и превратили его почти в гоночный болид. Модель H700 получила механический нагнетатель, эффективный интеркулер и прямоточную выхлопную систему. Все это позволило довести отдачу мотора до 708 л.с. и 865 Нм.

По сравнению со стандартной моделью мощность (490 л.с.) выросла на 44%, а крутящий момент увеличили на 37% с базовых 630 Нм. Кроме того, новинка существенно превосходит самую мощную серийную версию C8 Z06, которая имеет в своем активе 670 л.с./623 Нм и оснащается атмосферным 5,5-литровым V8.

Помимо компрессорного двигателя Н700 имеет и ряд других отличий. Например, в комплект вошли легкосплавные 19-дюймовые диски спереди и 20-дюймовые – сзади. Они предлагаются в трех вариантах исполнения – полированные алюминиевые, черные или цвета графита. Также новинка получила собственную декоративную отделку кузова.

H700 оснащается 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач, настройки которой изменили с учетом возросшего крутящего момента. А новая выхлопная система своим звуком заставит учащенно биться сердца фанов скорости.

Полная переделка базового Corvette в H700 обойдется владельцу спорткара в $49950, но можно ограничиться только доработкой мотора, что потребует инвестиций в размере $34950.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance показала тизер нового Venom F5 Roadster. Новинка создана на базе купе Venom F5. Автомобиль будет оснащен 6,6-литровым мотором V8 с двумя турбонагнетателями.