Греческий ультракар Chaos оценили в 12,5 млн евро

В Греции компания SP Automotive готовится к мировому дебюту "ультракара" Chaos. Новинку обещают представить до конца текущего месяца. В топовом исполнении стоимость автомобиля составит 12,5 млн евро

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Греческий суперкар был анонсирован автором проекта Спиросом Панопулосом весной прошлого года.

Вопреки современным трендам в движение Chaos будет приводить бензиновый V10 собственной разработки. Он имеет объем 4 литра, снабжен двумя турбокомпрессорами, а большинство деталей изготовлены из особо прочного магниевого сплава по запатентованной фирмой SP Automotive технологии 3D-печати.

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Для покупателей Chaos будет предложены две версии. Первая, под названием Earth (англ. Земля), будет адаптирована для повседневной эксплуатации на обычных дорогах. В этом варианте отдача мотора будет достигать 2049 л.с. и 1389 Нм. Купе массой 1388 кг сможет разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с.

Вторая версия Zero Gravity (англ. Нулевая гравитация) получит мотор, настроенный на работу на биоэтаноле Е85. За счет этого он способен развивать 3065 л.с. и 1984 Нм. Кроме того, эта версия будет легче (1272 кг). Она сможет разгоняться до первой "сотни" за 1,55 с. По словам создателей, оба варианта купе смогут преодолеть отметку в 500 км/ч.

В паре с мощным мотором работает 7 или 8-ступенчатая роботизированная коробка передач и система полного привода.

Габаритные размеры среднемоторного купе – 5053 х 2068 х 1121 мм. В конструкции много необычных решений, а также уникальных материалов. Например, несущий монокок выполнен из полимера Zylon, который прочнее кевлара. Он используется для изготовления бронежилетов, в болидах Формуле-1 и космической отрасли. А крыша сделана из уникального композитного материала SAM2X5-630, который называют "металлическим стеклом".

Технология трехмерной печати используется в самых разнообразных элементах купе Chaos. Например, ажурные тормозные суппорты напечатаны из армированного композита, а из титана изготовили 21-дюймовые диски спереди и 22 дюймовые – сзади.

В салоне с ажурными деталями интерьера есть два дисплея. Цифровая шкала приборов встроена в ступицу штурвала, а дисплей мультимедиа расположен перед пассажиром. В зеркало заднего вида встроены две камеры. Одна распознает лицо, а вторая… определяет настроение пользователя. Инфо-развлекательная система поддерживает голосовое управление и стандарт 5G.

Планируется изготовить 20 экземпляров купе Chaos. Стартовая цена дорожной версии Earth – от 5,5 млн евро, а за биоэтанольную Zero Gravity просят не менее 12,5 млн евро. Первые экземпляры отправятся к покупателям в конце будущего года.

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