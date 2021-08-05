Компания МММ представила проект гиперкара Azani

Индийская компания Mean Metal Motors (MMM) анонсировала проект электрического купе Azani. Заявленная мощность силового агрегата – 1000 л.с.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания из Бангалора заявила о себе еще в 2015 году, когда представила проект гибридного купе М-Zero. Однако, несмотря на амбициозные планы, дальше обещаний дело не пошло.

В этом году компания вновь напомнила о себе, но на этот раз она претендует на звание производителя первого в Индии гиперкара. Идея во многом напоминает аналогичные проекты других стартапов.

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Купе Azani получит комбинированную несущую конструкцию, состоящую из пространственной алюминиевой рамы и карбонового монокока с интегрированной литий-ионной батареей. Кузовные панели для снижения веса будут изготовлены из полимерных материалов. Подвеска будет выполнена на двойных поперечных рычагах с адаптивными амортизаторами, а тормоза получат карбоно-керамические диски.

В движение Azani будет приводить электрическая силовая установка мощностью 1000 л.с. и крутящим моментом 1000 Нм. Питание для нее будет обеспечивать батарея энергоемкостью 120 кВтч. Заявленная максимальная скорость – 354 км/ч, а на разгон до первой "сотни" купе потребуется чуть более 2 секунд.

Самое интересное в данном проекте, что производство Azani планируется организовать на нескольких небольших предприятиях. Каждое из них будет выпускать свой модуль, а затем из них будет собираться вся машина. По мнению авторов идеи, подобное разделение труда позволит в 4 раза сократить расходы на производство и в 2 раза увеличить рентабельность.

Пока проект Azani находится на начальной стадии, а не постигнет ли его участь М-Zero, покажет время.

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