General Motors запатентовал технологию массажа ног в автомобиле

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
1,1 т.
Салон

Концерн General Motors запатентовал пневматическую систему массажа ног в автомобиле. Предполагается, что она будет доступна для всех, кроме водителя, потому что для нее нужно снимать обувь.

Ранее массаж ног в авто уже реализовал Audi в текущем поколении A8. Он может натирать подошвы пассажиров на задних сиденьях с помощью массажера, который встроен в спинку сиденья переднего пассажирского сиденья. Однако, это доступно только в одном месте и предлагается только в модели с длинной колесной базой. Патент от GM имеет систему массажа по всему салону. Об этом сообщает Motor1.

Также будет отличаться и технология массажа. General Motors для этого использовать сжатый воздух, чтобы заставить пол двигаться параллельно или перпендикулярно машине. Пассажир не сможет контролировать движение пола.

Будет ли эффективной такая система – неизвестно. В патенте не упоминается о тепле. Кроме того, скопление воздушных трубопроводов, проходящих по полу, также кажется чрезмерно сложным.

Для массажа будет использоваться сжатый воздух

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Skoda получила 94 патента на изобретения. Среди них, уникальный самокат Skoda Scooter, который складывается и раскладывается за считанные секунды, а в походном состоянии может вместиться в нишу для "запаски".

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