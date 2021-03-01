General Motors запатентовал технологию массажа ног в автомобиле

Концерн General Motors запатентовал пневматическую систему массажа ног в автомобиле. Предполагается, что она будет доступна для всех, кроме водителя, потому что для нее нужно снимать обувь.

Ранее массаж ног в авто уже реализовал Audi в текущем поколении A8. Он может натирать подошвы пассажиров на задних сиденьях с помощью массажера, который встроен в спинку сиденья переднего пассажирского сиденья. Однако, это доступно только в одном месте и предлагается только в модели с длинной колесной базой. Патент от GM имеет систему массажа по всему салону. Об этом сообщает Motor1.

Также будет отличаться и технология массажа. General Motors для этого использовать сжатый воздух, чтобы заставить пол двигаться параллельно или перпендикулярно машине. Пассажир не сможет контролировать движение пола.

Будет ли эффективной такая система – неизвестно. В патенте не упоминается о тепле. Кроме того, скопление воздушных трубопроводов, проходящих по полу, также кажется чрезмерно сложным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Skoda получила 94 патента на изобретения. Среди них, уникальный самокат Skoda Scooter, который складывается и раскладывается за считанные секунды, а в походном состоянии может вместиться в нишу для "запаски".