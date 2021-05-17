'Гелендваген' из Suzuki Jimny создали в Японии

Suzuki Jimny, умело "замаскированный" под знаменитый G-Class от Mercedes-Benz, предлагает японское ателье Liberty Work. Покупатели могут приобрести готовый автомобиль или провести модернизацию собственными силами.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Японская компания Liberty Work заработала себе славу экстремала в мире тюнинга яркими проектами. Одним из них является тюнинг-комплект для превращения Suzuki Jimny в миниатюрную копию Mercedes-Benz G-Class.

Идея перевоплощения Suzuki Jimny появилась, когда дебютировало новое поколение модели. С учетом того, что по форме и функционалу обе модели похожи, в Liberty Work подготовили комплект для модернизации, получивший название LB Nation Suzuki G mini Type 1. Кстати, один из таких автомобилей был даже замечен в прошлом году в Киеве.

Но в Liberty Work не привыкли останавливаться на достигнутом и недавно предложили новый вариант – Type 2. Если бы не размеры, то с первого взгляда новинку можно действительно принять за знаменитый "Гелендваген". Но, в целом, вторая генерация поражает своим сходством с оригиналом из Штутгарта.

Компания предлагает четыре варианта обвеса стоимостью от $3726 до $6534 в зависимости от степени модернизации. Готовый автомобиль, который вы видите на фото предлагается за $40135.

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