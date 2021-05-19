Geely представил седан Emgrand третьего поколения

Китайская компания Geely не перестает радовать новинками. На этот раз бренд презентовал стильный седан Emgrand третьего поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. За 12 лет конвейерной жизни семейство Emgrand разошлось по миру тиражом более 3,17 миллиона экземпляров. Немало автомобилей этой модели можно встретить и на украинских дорогах.

Этой весной компания представила третью генерацию популярной модели. Emgrand выполнен в новой стилистике бренда и унаследовал ряд дизайнерских решений от флагмана Geely Preface. Новинка получила новые пропорции кузова и выразительную светодиодную оптику.

Автомобиль почти не изменился в размерах. Длина новинки достигает 4638 мм, а колесная база выросла на 50 мм и теперь равна 2700 мм.

В полностью переработанном интерьере появились улучшенная отделка, цифровая шкала приборов диагональю 12,3 дюйма и сенсорный дисплей мультимедийной системы на 10,25 дюйма. В списке опций есть бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электрический стояночный тормоз, камера кругового обзора и люк с электроприводом.

Под капотом новинки уже знакомый по предшественнику 1,5-литровый турбомотор, мощность которого выросла на 5 "лошадок" до 114 л.с. В паре с ним будет работать "механика" или вариатор. Продажи новинки запланированы на лето нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, осенью на автошоу в Мюнхене компания Smart представит новый электрический кроссовер, созданный при участии компании Geely.